Премьер-министр Пашинян принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ по вопросам Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам Армении Кимо Кильюнена и Борианну Аберг.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит содокладчиков в Армению и подчеркнул важность тесного сотрудничества между правительством Республики Армения и Советом Европы, в частности, в плане эффективного продвижения демократических реформ и в других направлениях. Премьер-министр подчеркнул, что развитие демократии и повестка реформ являются стратегией правительства Республики Армения и последовательная работа в этом направлении будет носить продолжительный характер. Премьер-министр представил осуществленные и запланированные правительством Республики Армения шаги в рамках антикоррупционной политики. Премьер-министр выразил уверенность, что реформы также способствовали формированию свободной конкурентной среды в сфере экономики и зафиксированному экономическому росту в нашей стране.

Никол Пашинян коснулся вынужденного переселения более 100 тысяч армян из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки и сложившейся гуманитарной ситуации, а также шагов правительства Армении по ее преодолению. Была подчеркнута важность помощи международного сообщества в решении существующих проблем. Премьер-министр также подчеркнул важность принятых ПАСЕ резолюций относительно прав армян в Нагорном Карабахе.