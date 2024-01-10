Армянка Тени Мелидонян назначена главным директором премии «Оскар» 

Академия кинематографических искусств и наук назначила Тени Мелидонян главным директором премии «Оскар» (chief Oscars officer, новая должность), а Мэри Джейн Партлоу — исполнительным вице-президентом по производству наград и специальным мероприятиям. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Hollywood Reporter, об этом объявил генеральный директор Академии Билл Крамер.

Мелидонян продолжит подчиняться непосредственно Крамеру. Партлоу будет подчиняться Мелидонян.

Мелидонян будет руководить стратегией, связями с талантами, специальными мероприятиями и производственными группами для всех программ и мероприятий. Она будет тесно сотрудничать с продюсерами и ведущими шоу «Оскар», руководством Disney/ABC и Академии, включая совет управляющих и его комитеты, а также курировать команды, участвующие в разработке и проведении церемонии вручения «Оскара» для глобальной зрительской аудитории.

Мелидонян до недавнего времени была исполнительным вице-президентом «Оскара» по стратегии. Свою карьеру в Академии она начала в 2005 году в качестве публициста, дослужившись до должности руководителя отдела коммуникаций и рекламы, а также курируя стратегию и маркетинг бренда, а затем возглавила стратегическую команду премии «Оскар». До поступления в Академию Мелидонян работал в Вашингтоне, округ Колумбия, в том числе в посольстве Республики Армения.