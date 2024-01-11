Феномен Арно Бабаджаняна был в том, что он просто был Бабаджаняном: Мартын Вардазарян

Песни композитора, пианиста, народного артиста АрмССР Арно Бабаджаняна звучали и звучат не только в Армении, но и во многих странах мира. Они волнуют, радуют, уносят в объятия воспоминаний. Об Арно Бабаджаняне много было сказано, о нем снимались передачи, репортажи, но о нем всегда узнать что-то новое.

С «Арменпресс» воспоминаниями об Арно Бабаджаняне поделился его близкий друг и коллега, композитор, народный артист Армении Мартын Вардазарян.

Говоря об одном из известнейших произведений Бабаджаняна «Ноктюрн», Вардазарян напомнил, что слова «Ноктюрна» написал Роберт Рождественский, исполнил его впервые Муслим Магомаев. Хотя Бабаджанян сказал, что «Ноктюрн» он хочет слышать лишь в инструментальной версии. Композитор подчеркнул, что лишь после него с «Ноктюрном» могут делать что угодно. Однако, «Ноктюрн» полюбился не только в инструментальной версии, но и как песня.

Вардазарян и Бабаджанян часто встречались в Творческом доме композиторов Дилижана. И там всегда происходили интересные и веселые события, Бабаджанян любил там работать.

«Если не каждый день, то через день он писал какое-либо произведение, если оно ему нравилось, он предлагал: «Пойдем, послушай». Если вы хотите поднять самооценку недостойного человека, спросите у него совета. Бабаджанян вел себя именно так. Слушая музыку, мы пытались найти, что сказать. Бабаджанян прислушивался ко всем нашим наблюдениям, благодарил нас и говорил, что убедился, что все сделал правильно», - вспоминал Мартын Вардазарян. Он добавил, что первые исполнения большинства произведений Арно Бабаджаняна бывали в Армении. Это для композитора было принципиально важно.

Вардазарян отметил, что у Бабаджаняна была блестящая память. «Мы очень быстро проигрывали какие-то ноты. Он всегда точно называл их. Бабаджанян доверял молодежи, в том числе и мне», - продолжил Вардазарян.

Маэстро считает, что феномен Арно Бабаджаняна был в том, что он был Бабаджаняном и как композитор, и как пианиста, даже как нежелаемый противник в игре в нарды.

«В музыке для него не было секрета, и он еще многое мог сделать. Песни Бабаджаняна исполняются не только на армянском и русском, но даже на японском языках», - подчеркнул Мартын Вардазарян, который, воспользовавшись тем, что в «Арменпресс» есть фортепиано, рассказывая об Арно, играл на нем и по-своему интерпретировал произведения Бабаджаняна.

Послушать маэстро «Арменпресс» пригласил семиклассников школы № 150 м. Фритьофа Нансена и их учительницу музыки Седу Симонян.

Седа Симонян рассказала, как на уроках музыки они знакомились с произведениями, с биографией и с неизвестными фактами жизни Арно Бабаджаняна. Она была впечатлена встречей с Мартыном Вардазаряном.

«Одно дело, когда ты слушаешь записи, и совершенно другое - видеть живое выступление кого-то вроде Мартына Вардазаряна. Я получила огромное удовольствие», - сказала она.

Один из учеников Арам Навасардян сказал, что он много слышал о Бабаджаняне и в классе и в хоре. «Бабаданян отличается от других композиторов. Он был великим творцом и человеком. Я очень люблю ее песню «Королева красоты». Она близка мне», - признался он.

Для ученицы Шогик Гаспарян песни Бабаджаняна - особенные. «Сведения об Арно Бабаджаняне есть в учебниках нот для седьмого класса, но нам ее было недостаточно, поэтому мы искали и находили что-то новое. Мы поем его песни на уроках, спели и здесь», - отметила Шогик, а Сильва Хлоян подчеркнула, что все произведения Бабаджаняна, во всех жанрах, все его песни - глубокие и очень душевные.

Анжела Амбарцумян

Фото: Мхитара Хачатряна