В отделе искусств Византии и христианских стран Востока Лувра будет представлена и Армения
20:20, 12 Январь 2024
В Лувре готовится открытие нового отдела искусств Византии и христианских стран Востока, в том числе и Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом в микроблоге X написал посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.
“Лувр, который посещают 9,6 млн человек в год, является самым посещаемым музеем в мире. В Лувре готовится открытие нового отдела искусств Византии и христианских стран Востока, в том числе и Армении. A в Армении Лувр помогает в реконструкции музея Эребуни”, - написал посол.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | En Français | باللغة العربية | فارسی | AMP Версия