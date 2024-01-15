В Армении регистрацию прошли 42 716 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

В Армении зарегистрировано уже 42 716 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал начальник Службы миграции и гражданства МВД Армении Армен Казарян, добавив, что приоритет отдается людям старше 63 лет, чтобы не возникло проблем, связанных с получением пенсии.

“13 747 из 42 716 - граждане старше 63 лет, то есть все пенсионеры. По части пенсии то эта проблема решена”, - сказал Казарян.

По словам Казаряна, предпринимается попытка более эффективно управлять сложившейся ситуацией.

“Мы пытаемся полностью перейти на электронную регистрацию, просто ее нельзя применять только к вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, это более масштабное мероприятие, требующее определенного времени”, - сказал Казарян.