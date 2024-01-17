11 тыс 785 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха получили пенсии

На данный момент помощь в размере 100 тысяч драмов выплачена 112 тысячам 80 вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в НС сказал министра труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян.

“В рамках программы «40+10 тысяч драмов» в октябре помощь получили 104 тыс 27 человек, в ноябре - 77 тыс 503 человека. В рамках программы «50 тысяч драмов»

в ноябре помощь получили 69 тыс 429 человек, в декабре - 74 тыс 439 человек.

Все эти выплаты мы совершаем в результате сопоставления разных баз. Мы применили фильтры и отсрочили некоторые платежи, но к концу месяца мы завершим все эти сравнения со всеми базами данных. Применение этих фильтров позволило не ошибиться в отношении данных 20 тыс человек”, - сказал Мкртчян, добавив, что в январе помощь уже получили 15 000 человек.

По его словам, пенсии были выплачены 11 тысячам 785 вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

“Процесс непрерывный. Мы еще раз изучаем все заявки, проводим сравнения и предоставляем пенсии”, - добавил министр.