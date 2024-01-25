Армения в ближайшие дни передаст азербайджанской стороне новые карты минных полей: СНБ Армении

Армения по рабочим каналам в ближайшие дни передаст азербайджанской стороне новые карты минных полей. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении СНБ Армении, которое приводим полностью:

“Выражая свою приверженность мирной повестке с Азербайджаном и исходя из гуманитарных соображений, Республика Армения 12 июня, 3 июля, 19 октября, 1 ноября и 29 ноября 2021 года без каких-либо предусловий передала представителям Азербайджанской Республики 972 формуляра о местонахождении минных полей на территории Азербайджанской Республики.

После этого одностороннего гуманитарного шага Азербайджанская Республика начала информационную кампанию, обвиняя Республику Армения в предоставлении неточных и неполных формуляров и используя гуманитарный шаг для разжигания ненависти.

Представители Республики Армения неоднократно заявляли на публичном и рабочем уровнях, что карт лучшего качества в распоряжении Республики Армения просто нет. А переданные карты были получены через военнослужащих НК.

После нескольких сообщений азербайджанских СМИ о телесных повреждениях граждан Азербайджанской Республики в результате взрыва мины, и в продолжение договоренности, достигнутой 7 декабря 2023 года в результате переговоров между аппаратом премьер-министра Республики Армения и администрацией президента Азербайджанской Республики о необходимости предпринять ощутимые шаги в направлении укрепления доверия между двумя государствами, Служба национальной безопасности Республики Армения возобновила опросную работу среди бывших военнослужащих Нагорного Карабаха, в результате чего выявлено 8 новых формуляров.

Эти формуляры по рабочим каналам в ближайшие дни будут переданы азербайджанской стороне. Копии этих документов будут переданы международным партнерам”.