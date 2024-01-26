Проармянская консолидация в более чем пятидесяти городах Европы в поддержку армян Арцаха

Общеевропейское движение “Европейцы для Арцаха” организует различные мероприятия в более чем пятидесяти городах четырнадцати европейских стран. Цель мероприятия, которое пройдет 27-28 января в Бельгии, Австрии, Болгарии, Испании, Кипре, Швеции, Швейцарии, Нидерландах, Великобритании, Чехии и Франции, – призвать национальные правительства и руководителей европейских структур посредством различных мероприятий четко осудить действия Азербайджана против армян Арцаха, политику этнических чисток и геноцида, ввести санкции против военного и политического руководства Азербайджана.

Председатель Центрального комитета армян Германии Джонатан Спангенберг в беседе с корр. Арменпресс в Брюсселе отметил, что арцахские армяне, как и любой народ, имеют права, которые необходимо восстанавливать и уважать.

“Для нас, как политических активистов, важно бороться за эти права. Конечно, именно армяне Арцаха решают, каким путем они хотят двигаться вперед, но мы должны держать этот вопрос на повестке дня в соответствующих инстанциях и структурах”, - сказал Спангенберг, добавив, что Комитет намерен добиться того, чтобы Германия вела политику осуждения Азербайджана.

Общеевропейское движение “Европейцы для Арцаха” убеждено, что народ Арцаха имеет неотъемлемое право вернуться на родину, и требует, чтобы европейские структуры способствовали обеспечению реальных международных гарантий безопасности, а также предоставлению Нагорному Карабаху международных гарантий статуса самоуправления.

Председатель Европейского бюро “Ай-Дата” Гаспар Карапетян в беседе с корр. Арменпресс отметил, что моральный долг любого армянина - бороться за свободу находящихся в плену в Азербайджане наших соотечественников, используя все возможности рычаги. “Ситуация очень сложная, но особенно сейчас мы должны бороться еще более сплоченно и целеустремленно”, - сказал Карапетян.

В число целевых задач двухдневной общеевропейской консолидации входит также требование от международных игроков оказать эффективное давление на Азербайджан с целью исключения любого проявления агрессии в отношении Республики Армения и любых действий, угрожающих суверенитету последней.

Движение также требует не жалеть усилий и использовать все доступные рычаги, чтобы заставить Азербайджан немедленно и безоговорочно освободить всех армянских военнопленных, гражданских заложников, арестованных с 27 сентября 2020 года, а также представителей политического руководства Нагорного Карабаха, похищенных в сентябре 2023 года.

Движение “Европейцы для Арцаха” является общеевропейской платформой сотрудничества, объединяющей представительные органы армянских общин 15 европейских стран. Первой инициативой платформы стало письмо лидерам Евросоюза, Совета Европы, а также странам-членам ЕС с призывом поддержать арцахских армян, которое подписали более 500 европейских организаций. Миссия платформы – объединить граждан европейских стран, поддерживая реализацию фундаментальных прав арцахских армян, и в то же время повысить осведомленность об этом вопросе в политической, социальной и культурной сферах Европы.