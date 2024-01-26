Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили подвели итоги заседания межправительственной комиссии

Премьер-министр Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по итогам очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией выступили с заявлениями для представителей СМИ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи Ираклий Гарибашвили отметил: “Уважаемый господин премьер-министр, для меня большая честь принимать Вас в Тбилиси. У нас состоялась теплая беседа с господином премьер-министром. Мы обсудили важные вопросы, связанные с сотрудничеством наших стран по различным направлениям.

Также состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которого мы также обсудили важные вопросы, связанные с торговлей и двусторонними отношениями. Должен отметить, что торговые отношения между нашими странами развиваются, товарооборот превысил 1 млрд долларов, Армения является 6-м по счету торговым партнером и 2-й инвестиционной страной для Грузии, и мы приветствуем этот факт. В прошлом году у нас в Грузии было почти 1 млн посетителей и туристов из Армении. Это важно для экономического развития нашей страны.

Еще летом прошлого года мы анонсировали, что подпишем меморандум о стратегическом партнерстве. Хочу отметить, что мы традиционно и исторически очень крепкие союзники, друзья, а не просто соседи, у нас очень хорошее партнерство, мы сотрудничаем по всем направлениям. Де-факто мы и так были стратегическими друзьями и стратегическими партнерами. Сегодня уже можно сказать, эта данность получила официальное оформление, и сегодня мы официально подписали соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Мы благодарны нашим армянским коллегам, правительства двух стран привержены дальнейшему углублению наших торгово-экономических отношений.

Грузия всегда была сторонницей установления в регионе долгосрочного мира и стабильности. Господин премьер-министр хорошо знает мою позицию и позицию нашего правительства. Мы всегда были готовы и готовы внести свой вклад в дело установления долгосрочного мира, который принесет пользу странам и народам региона в целом. Мы с большим оптимизмом и надеждой смотрим на текущий диалог между Азербайджаном и Арменией. Хочу выразить надежду, что Армения и Азербайджан скоро подпишут мирное соглашение, что, несомненно, важно для наших стран и наших народов.

Хочу отметить, что, как в Грузии, так и в Армении, у нас очень высокий экономический рост, и важно сохранить эту динамику. Также мы еще раз отметили с господином премьер-министром, что декабрь был очень важной датой, месяцем для нашей страны, поскольку 15 декабря Грузия получила статус кандидата в ЕС, и страна стала уже страной-кандидатом в ЕС, что очень важно не только для нашей страны, нашего народа, но и для региона.

Хочу еще раз отметить, что необходимо в высоком темпе продолжить работу над новыми проектами регионального значения. Мы услышали подтвержденный интерес господина Пашиняна к региональным проектам, таким как проект Черноморского кабеля и другим проектам, над которыми мы сейчас работаем. Я имею в виду крупные проекты. Я хотел бы еще раз отметить, что сегодня был важный, исторический день. Еще раз спасибо моему другу, моему коллеге. Передаю слово ему”.

Никол Пашинян, в свою очередь, отметил:

“Дамы и господа,

Уважаемые присутствующие,

Многоуважаемый господин премьер-министр,

Сегодня состоялось 13-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией. Хочу выразить благодарность премьер-министру Гарибашвили, нашим грузинским коллегам за организацию этого заседания в Тбилиси.

Пользуясь случаем, хочу искренне поздравить правительство Грузии с получением статуса кандидата на членство в ЕС, подчеркнуть вклад как правительства во главе с премьер-министром Гарибашвили, так и народа Грузии в этот процесс. Это историческое событие для Грузии и всего региона.

С удовлетворением должен подчеркнуть, что после перезапуска формата межправительственной комиссии в 2019 году проведение заседаний носит периодический характер, что во многом способствует эффективности комиссии. Сегодня мы обсудили широкий спектр вопросов: от экономики до торговли и инвестиций, от энергетики до образования, культуры и контактов между людьми.

В ходе наших обсуждений мы также затронули вопросы разблокирования торговых и транспортных каналов Южного Кавказа и возможности создания новых коммуникаций. В контексте достижения экономического прогресса отметили важность наличия надежной инфраструктуры, подчеркнули возможное сотрудничество в рамках транспортных сетей, энергетических систем, телекоммуникаций и других проектов, направленных на улучшение и углубление региональных связей.

В этом контексте нужно отметить, что между таможенными органами двух стран активно обсуждаются модели осуществления совместного таможенного контроля на пунктах пропуска. Этот процесс окажет существенное влияние с точки зрения сокращения сроков совершения таможенных операций, эффективной организации функций и упрощения грузоперевозок.

Я также представил нашим коллегам развития вокруг разработанного правительством Армении проекта “Перекресток мира”, о котором я имел возможность говорить и презентовать его в октябре прошлого года в рамках международного форума “Шелковый путь - Тбилиси”, в котором я принимал участие по приглашению премьер-министра Гарибашвили. Этот проект направлен на стимуляцию связанности региона с уважением суверенитета государств и соблюдением принципов равенства и взаимности. В нынешних реалиях, когда меняются разные маршруты, наш регион может стать новым транзитным узлом между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Мы подчеркнули, что необходимо обеспечить инклюзивность в региональных и внерегиональных проектах, что позволит всем государствам региона участвовать в экономических процессах, способствовать сотрудничеству и повышению эффективности. Ярким примером тому является проект Черноморского кабеля, к присоединению к которому Армения проявляет большой интерес.

Уважаемые присутствующие,

Уважаемый господин премьер-министр,

Сегодня межгосударственные отношения Армении и Грузии ознаменовались знаковым событием: с премьер-министром Гарибашвили мы подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Республикой Армения и Грузией. Это достижение является результатом наших совместных усилий и работы на протяжении последних нескольких лет и отражает нашу общность и целеустремленность. В то же время это достижение еще раз указывает на необходимость умножать наши усилия, а не ограничиваться достигнутым, о чем мы также говорили на заседании межправительственной комиссии.

В ходе обсуждений с премьер-министром Гарибашвили мы также договорились поручить соответствующим ведомствам предпринять практические шаги для завершения процесса делимитации межгосударственной границы между Арменией и Грузией.

Я также проинформировал своего коллегу об усилиях правительства Армении по нормализации отношений с Азербайджаном. Было подчеркнуто, что воинственная и максималистская риторика не способствует процессу урегулирования. Надеюсь, что после президентских выборов в Азербайджане переговорный процесс продолжится в полном объеме, чтобы завершить разработку мирного договора на основе уже согласованных и известных принципов

Дамы и господа,

Премьер-министр Гарибашвили,

Подводя итоги, хочу также сказать, что мы приняли совместное решение поддерживать и углублять регулярный диалог на всех уровнях с целью укрепления сотрудничества и преодоления возможных проблем на этом пути.

Хочу еще раз поблагодарить Вас, дорогой Ираклий, за теплый прием, оказанный мне и нашей делегации, и пожелать успехов и большей эффективности нашему сотрудничеству. Спасибо”.