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Госдеп США одобрил продажу Турции истребителей F-16

Госдеп США одобрил продажу Турции истребителей F-16

Госдепартамент США уведомил Конгресс, что одобрил продажу истребителей F-16 и сопутствующего оборудования Турции на сумму $23 млрд. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Interfax.ru со ссылкой на  The New York Times.

Как отметили газете представители госдепа и Пентагона, это было сделано после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал документы, разрешающие вступление Швеции в НАТО.

 

 


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