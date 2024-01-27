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Сегодня отношения Баку и Парижа находятся на самом низком уровне. Байрамов

Сегодня отношения Баку и Парижа находятся на самом низком уровне. Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что отношения между Баку и Парижем сегодня находятся на самом низком уровне.

Как передает Арменпресс, об этом Байрамов сказал на брифинге с журналистами 27 января.

По его словам, действия Франции привели к тому, что отношения между двумя странами сегодня достигли кризисного уровня.

 


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