Сегодня отношения Баку и Парижа находятся на самом низком уровне. Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что отношения между Баку и Парижем сегодня находятся на самом низком уровне.

Как передает Арменпресс, об этом Байрамов сказал на брифинге с журналистами 27 января.

По его словам, действия Франции привели к тому, что отношения между двумя странами сегодня достигли кризисного уровня.