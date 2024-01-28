Реформировать армию, иметь сильную и боеспособную армию – это суверенное право каждой страны: премьер-министр Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна присутствовал на праздничном мероприятии по случаю 32-й годовщины образования армии Республики Армения. На мероприятии также присутствовали президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, председатель Национального Собрания Ален Симонян, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, высшие должностные лица Республики Армения, аккредитованные в Республике Армения послы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в начале мероприятия прозвучал государственный гимн Республики Армения, а затем присутствующие минутой молчания почтили память сынов Армении, отдавших свои жизни ради Родины.

Премьер-министр Никол Пашинян выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

Фото: Айка Манукяна

“Многоуважаемый президент Республики Армения,

Многоуважаемый председатель Национального Собрания,

Уважаемые представители законодательной, исполнительной, судебной власти, органов местного самоуправления,

Уважаемый министр обороны, заместители министра, господа генералы и офицеры, уважаемые военнослужащие, уважаемые присутствующие, дорогие соотечественники,

Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину основания нашей армии, и в этот день мы, прежде всего, преклоняем колени перед нашими военнослужащими и добровольцами, которые погибли, храня верность своей присяге Республике Армения.

Нужно отметить, что 32-я годовщина образования армии Республики Армения - это время больше задуматься, взглянуть в лицо проблемам и задачам, которые мы имеем в области армейского строительства и безопасности, и даже в лицо неудачам.

Эти мысли приводят нас к констатации, что мы не можем и дальше иметь армию, основанную на устаревших стандартах и ​​устаревших концепциях военного дела, потому что это означало бы поставить под сомнение наше желание иметь государство.

Первое, что должно измениться в нашей армии – это мышление. И это изменение должно быть отражено во всех деталях, начиная с военной формы, заканчивая внешним видом каждого солдата, обстановкой, вооружением и техникой мест постоянной дислокации, зарплатой и системой социальных гарантий военнослужащих, нашими требованиями к профессиональным навыкам военнослужащих и степенью идеологической подготовки каждого военнослужащего. Мы начали этот процесс, но в то же время я не могу сказать, что мы движемся достаточно быстрыми темпами.

Как во многих других звеньях государственной системы, так и здесь, думаю, наши представления о скорости должны измениться. В армии тоже должны измениться представления о скорости, и здесь речь идет не только о скорости реформ, но и о скорости действий армии. То, что мы раньше считали быстрым, теперь стало безнадежно медленным: начиная от скорости оценки ситуации, скорости принятия решений, заканчивая скоростью командования и исполнения приказов.

В стратегическом плане мы движемся по логике формирования профессиональной армии, и в этом смысле программа “Защитник Отечества” — это наш самый большой за последние годы успех, который сегодня становится фундаментом и краеугольным камнем профессиональной армии. Это система, которая позволяет призывникам стать военнослужащими-контрактниками сроком не менее 5 лет, в результате добровольной аттестации получать ежемесячную зарплату в размере 450 000, иногда 500 000 драмов и более, служить в ближайшей к месту проживания воинской части и жить дома во время службы в качестве профессионала, а по окончании пятилетнего срока получить единовременно 5 миллионов драмов, независимо от того, захочет он продлить срок контракта еще на 5 лет или нет.

Но и на этом фоне считаю необходимым подчеркнуть, что армия должна перестать быть объектом дешевых застольных здравиц или дешевым объектом застольных здравиц. Потому что, когда пытаешься понять, что скрывается в глубине этих здравиц, сталкиваешься с горькой реальностью: в армию призывается менее половины лиц призывного возраста.

Это означает, что либо у нашего поколения серьезные проблемы со здоровьем, либо призыв остается самой процветающей средой коррупции в Республике Армения, где представители медицинского сообщества, военные и общественность находятся в союзе друг с другом. Если это так, а такая вероятность существует, то это союз, разрушающий государство, и наш долг сломать хребет этому союзу, потому что этот союз ставит под сомнение право нашего государства на существование. Здесь, конечно, очень остро стоит вопрос эффективности правоохранительной системы, с другой стороны, мы должны идти по пути институциональных реформ, решительных решений, чтобы не оставить места или минимизировать возможности для злоупотреблений.

С текущего года мы внедряем модель добровольной срочной военной службы для женщин, и я считаю, что наши женщины смогут внести значительный, еще больший вклад в оборону страны, и символично, что сегодня здесь будет приведена к присяге первая женщина-военнослужащая, которая была призвана на воинскую службу в рамках нового закона.

Также хочу напомнить, что женщины, призванные на добровольную срочную военную службу, по окончании шестимесячной службы единовременно получат 1 млн драмов, а подать заявку на шестимесячную службу могут все женщины в возрасте 17-27 лет. Мы надеемся, что значительная часть женщин, прошедших шестимесячную службу, перейдет на контрактную военную службу, где уже будут возможности получения зарплаты, которые доступны и мужчинам при добровольной аттестации в рамках программы “Защитник Отечества”. Женщины должны стать одной из надежных опор нашей профессиональной армии.

Необходимо также отметить, что ни одна профессиональная армия в одиночку не способна обеспечить безопасность страны в условиях войны, и наличие боеспособных резервных сил является нашей следующей стратегической задачей. В этом смысле наряду с регулярной воинской службой чрезвычайно важны 25-дневные сборы. Но сегодня мы видим много пробелов в этой системе, и я ожидаю, что решительными решениями эти проблемы будут устранены. Эти проблемы существуют, начиная с уровня призыва, заканчивая качеством и содержанием 25-дневных сборов. И в первую очередь здесь мы имеем серьезные проблемы в отношениях солдат-солдат, солдат-офицер, офицер-офицер, которые нам нужно решить. В целом, все попытки и факторы превращения армии в уголовно-исполнительные учреждения открытого или полуоткрытого режима должны быть искоренены в результате последовательных и решительных шагов. Это касается как 25-дневных сборов, так и срочной и контрактной воинской службы.

Особое внимание мы уделяем военному образованию и повышению привлекательности офицерской службы, и в этой связи хочу выделить проекты обеспечения жильем выпускников Военного университета, Военной академии имени Вазгена Саргсяна, а также создания Офицерской старшей школы и Офицерского университета в Академическом городке. Обеспечение интеллектуальной глубины армии Республики Армения является ключевым компонентом повышения боеспособности, и мы должны уделять особое внимание этому.

Уважаемые присутствующие,

Мы также должны переосмыслить наши стратегические представления в области безопасности.

Необходимо прямо признать вслух, что укоренившиеся в нас идеи о системах безопасности и формулах их функционирования сыграли с нами злую шутку и для Республики Армения нет иного выхода, кроме как диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

И мы идем по этому пути. Мы находимся на пути приобретения нового и современного вооружения и техники, и за последние годы правительство подписало контракты на закупку вооружения и боеприпасов на сумму в несколько миллиардов долларов.

Военно-промышленный комплекс Республики Армения имеет беспрецедентный заказ в несколько сотен миллионов долларов от правительства Армении, и, конечно, мы продолжим инвестировать в ВПК, одновременно увеличивая финансирование науки и образования.

За эти достижения и возможность инвестировать я хочу еще раз поблагодарить всех законопослушных налогоплательщиков Республики Армения, которые на практике реализуют предложенный нами в 2018 году лозунг “обогащайся и обогащай”. И должен констатировать, что налоговые доходы бюджета в 2023 году, уже фактически реализованные, превысили доходы бюджета 2017 года примерно на 2,5 млрд долларов. И на эти средства проводится также реформа армии и Вооруженных сил.

Реформировать армию, иметь сильную и боеспособную армию – это суверенное право каждой страны, и мы продолжим идти по этому пути. Сильная и боеспособная армия является одним из важнейших факторов, обеспечивающих суверенитет, территориальную целостность и независимость Республики Армения. Однако это не единственный фактор. В контексте обеспечения безопасности хочу подчеркнуть еще два ключевых фактора: внешние отношения и легитимность проводимой политики с точки зрения международного права.

Легитимность, при этом, должна быть важнейшим фактором обеспечения внешней безопасности Армении. Что я имею в виду? То, что Республика Армения должна идентифицировать себя с территорией, на которой она была признана международным сообществом. Т.е. территорией Армянской ССР, идентичной суверенной территории Республики Армения. Мы должны четко и бесспорно констатировать, что у нас нет и не будет никаких претензий в отношении какой-либо другой территории, и это должно стать стратегической основой обеспечения внешней безопасности Республики Армения.

Многоуважаемый президент Республики Армения,

Уважаемые присутствующие,

Не могу не затронуть ряд агрессивных заявлений с разных сторон, и в частности со стороны Азербайджана, связанных с реформированием армии Республики Армения, приобретением вооружения и техники. Я уже сказал, что иметь сильную и боеспособную армию – это суверенное право каждой страны, и никто не может ставить под сомнение наше право. Если кто-то ставит под сомнение это наше право, то ставит под сомнение наше право на существование. В этом случае нам не останется ничего иного, как защищать свою государственность, свою независимость, свою территориальную целостность всеми возможными и невозможными способами.

Еще раз констатирую, что Республика Армения не имеет претензий ни на какую территорию, кроме своей суверенной территории, и никто не может иметь никаких претензий на какую-либо территорию Республики Армения. Как я уже сказал, мы готовы дать такие гарантии, прочные и необратимые гарантии, но ожидаем аналогичных гарантий и от других.

Мы готовы пойти по этому пути и, кроме того, предложили Азербайджану несколько механизмов гарантий безопасности. Например, зеркальный отвод войск от административной границы Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Эта граница в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года стала государственной границей, и 6 октября 2022 года в Праге Армения и Азербайджан договорились, что признают территориальную целостность друг друга на этом основании. Зеркальный отвод войск позволит, чтобы все территории Азербайджанской ССР были под контролем Азербайджана, а все территории Армянской ССР — под контролем Армении.

Мы предложили Азербайджану также осуществить демилитаризацию границы, также механизм взаимного контроля над вооружениями, также подписание пакта о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось.

Республика Армения привержена повестке мира и не отступит от этой повестки.

Многоуважаемый президент Республики Армения,

Уважаемые присутствующие,

В конце хочу поблагодарить всех военнослужащих армии Республики Армения, которые безупречно, профессионально служат и верны своей присяге Республике Армения.

Слава павшим героям, и да здравствует Республика Армения!

Да здравствует Республика Армения!”

По случаю Дня армии и за вклад в обеспечение безопасности и защиты Родины премьер-министр Пашинян наградил группу военнослужащих министерства обороны Памятной медалью премьер-министра Республики Армения.

В ходе мероприятия с речью выступил также министр обороны Сурен Папикян.