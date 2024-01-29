Апелляционный суд Азербайджана оставил в силе решение о продлении ареста Рубена Варданяна

Апелляционный суд Баку отклонил апелляционный иск бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, задержанного Азербайджаном по ложному обвинению, и оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении его содержания под стражей еще на 4 месяца.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.

25 января суд первой инстанции принял решение продлить срок содержания под стражей Рубена Варданяна еще на 4 месяца. 28 сентября 2023 года суд Азербайджана принял решение арестовать Рубена Варданяна на 4 месяца. Его ложно обвинили в «финансировании терроризма, создании и участии в вооруженных формированиях и/или группах, а также в незаконном пересечении государственной границы Азербайджанской Республики». 27 сентября 2023 года правоохранительные органы Азербайджана незаконно похитили и арестовали Рубена Варданяна с территории КПП на Лачинском коридоре.