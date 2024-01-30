Амбиции Турции намного превышают ее реальныe возможности: тюрколог о внешней политике Анкары

Тюрколог, академик НАН РА Рубен Сафрастян, комментируя внешнюю политику Турции, заметил, что амбиции страны намного превышают ее реальные возможности.

В беседе с «Арменпресс» Рубен Сафрастян отметил, что, тем не менее, Анкара предпринимает шаги, чтобы приблизить эти амбиции к реальным возможностям.

Он считает, что на данный момент Турция, хотя и остается средней державой, все же хочет выступать в качестве одного из самых могущественных государств мира.

«Давая зеленый свет Швеции на членство в НАТО, Турция, по сути, заключила сделку с США и смогла получить то, за что боролась около трех лет. США долгое время не соглашались ратифицировать сделку на 23 миллиарда долларов, касающуюся модернизированных военных самолетов. Ратификация членства Швеции в этой сделке была лишь предлогом, тогда как на самом деле речь шла о ратификации поставки сорока американских истребителей F-16. В турецкой армии уже имеется около восьмидесяти таких истребителей и американская сторона должна модифицировать и их. Для США важно, чтобы Турция продолжала оставаться их верным союзником на Ближнем Востоке, поскольку ее географическое положение и наличие боеспособной армии имеют большое значение с точки зрения реализации программ НАТО в этом регионе», - сказал Рубен Сафрастян.

По словам Сафрастяна, Турция и от Швеции получила то, к чему стремилась. Официальный Стокгольм начал устанавливать более жесткие условия и вводить ограничения на публичные выступления курдских деятелей в изгнании, находящихся в Швеции, и тем самым отказался от своей политики, целью которой было предоставление людям возможности свободно выражать свое мнение и проводить акции протеста

«Решение Турции не стало неожиданностью для России, которая находится в конфликте с Североатлантическим альянсом. С самого начала всем, в том числе и Москве, было ясно, что Анкара рано или поздно пойдет на этот шаг и по большому счету не могла препятствовать вступлению в альянс новых членов. Весь этот период Турция просто пыталась решить свои проблемы. Не случайно официальная реакция российской стороны была довольно спокойной», - заметил наш собеседник.

Касаясь вопроса, не исключены ли политические переговоры турецкой стороны на южнокавказском направлении, принимая во внимание регулярное упоминание о так называемом «зангезурском коридоре», против которого выступает Исламская Республика Иран, тюрколог отметил, что хотя Эбрахим Раиси в ходе своего визита в Турцию опять говорил о недопустимости красных линий и изменения границ в регионе, тем не менее, официальная Анкара продолжит проводить свою политику, целью которой является установление между Турцией и Азербайджаном прямого сухопутного сообщения за счет нарушения территориальной целостности Армении.

«Давление Турции в этом вопросе продолжится, и Иран вряд ли пойдет на конфронтацию или военное столкновение с Турцией на данном этапе, поскольку он избегает конфликтов и возможных атак за пределами своей территории. Скорее авантюры можно ожидать от Азербайджана, потому что эта страна является союзником Турции и хочет продвигать их совместные интересы. «Зангезурский коридор» в первую очередь стратегически необходим Турции, поскольку, таким образом, она соединится с тюркоязычными странами Центральной Азии, резко увеличив свой политический вес во всем мире. Годовой ВВП тюркоязычных стран составляет более одного триллиона долларов, что не менее важно. С другой стороны, Турция стремится играть значительную роль в логистической оси Лондон-Пекин, с которой в будущем будет связана значительная часть мировой экономики», - пояснил Сафрастян.

Тем не менее, по его словам, есть простая реальность, которую нельзя упускать из виду. Как бы Турция ни пыталась подключиться к процессу реализации логистических мегапроектов, ей не удалось завершить строительство 200-километрового участка железной дороги, который должен связать Карс с Азербайджаном через Нахиджеван. Об этом говорят уже много лет, но он не строится. Турция сейчас пытается решить этот вопрос с помощью Азербайджана, с которым в прошлом году подписала соглашение о совместном финансировании, фактически привлекая свободные деньги, полученные от продажи нефти и газа Азербайджаном. По словам Сафрастяна, победитель тендеров уже известен, и в ближайшее время начнется подготовка.

«Турция иногда выступает с довольно большими амбициями, под которыми, однако, недостаточно ресурсов, то есть амбиции Турции намного превышают ее реальные возможности», - заключил академик Сафрастян.

Манвел Маргарян