Армения вместе с международными партнерами делает все для установления мира: спикер НС Армении генсеку МПС

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 29 января принял делегацию во главе с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом. Во встрече также принял участие вице-спикер НС Акоп Аршакян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостя, Ален Симонян поблагодарил Межпарламентский союз за участие в установлении мира в регионе.

Глава парламента отметил, что делегация НС всегда была одним из активных членов Межпарламентского союза, депутаты которого представлены в руководстве различных органов организации.

Коснувшись переговоров между Арменией и Азербайджаном по подписанию мирного договора, спикер НС подчеркнул, что армянская сторона настроена конструктивно и открыта для обсуждений, которые будут способствовать процессу подписания документа.

“Армения – демократическая страна, это уже состоявшийся факт. Мы с нашими международными партнерами сделали и делаем все для установления мира в регионе”, - подчеркнул Ален Симонян.

Мартин Чунгонг высоко оценил усилия Армении в мирных переговорах и отметил, что Межпарламентский союз будет всемерно поддерживать реализацию мирного договора.

Был также затронут глобальный форум молодых депутатов Межпарламентского союза (МПС), который пройдет в 2024 году в Армении.