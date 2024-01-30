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Ставка рефинансирования снижена на 0,5 процентных пункта

Ставка рефинансирования снижена на 0,5 процентных пункта

Центральный банк принял решение снизить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта, установив ее на уровне 8,75 %. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Центральный банк Армении.

30 января состоялось заседание Совета Центрального банка Армении, на котором было принято решение снизить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта, установив ее на уровне 8,75%.

Также решено установить процентную ставку ломбардного РЕПО, предоставляемого Центральным банком Республики Армения, на уровне 10,25%, процентную ставку средств, привлекаемых Центральным банком из банков, на уровне 7,25%.


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