Тегеран не несет ответственности за действия группировок в Сирии и Ираке: постпред Ирана при ООН

Власти Ирана не имеют никакого отношения к атакам, которые вооруженные группировки осуществляют в Ираке и Сирии, в том числе и против американских сил. Как передает «Арменпресс», об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

Постпред Ирана направил письмо постоянному представителю Франции, председательствующему в Совбезе ООН, в котором ответил на обвинения США, назвав их «неоправданными».

Постпредство США ранее заявляло, что «группировки, связанные с Вооруженными силами Исламской Республики Иран, участвуют в операциях против американского персонала и объектов США в Ираке и Сирии».

«Нет ни одной группировки, действующей в Ираке или Сирии, которая была бы связана, находилась бы под контролем или действовала бы в интересах Исламской Республики Иран. В связи с этим Иран не несет ответственности за действия каких-либо лиц или группировок в регионе», - говорится в письме Иравани, текст которого приводит агентство IRNA.

По словам Иравани, действия США как в Сирии, так и в Ираке «незаконны и нарушают как международное право, так и Устав ООН».

Как ранее сообщал «Арменпресс», 28 января в результате удара БПЛА по военной базе США в Иордании погибли трое американских военнослужащих. Ранения получили более 40 человек. Президент США Джо Байден обвинил в атаке группировки, связанные с Ираном.

С началом эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке. Шиитские группировки предупредили, что они увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь израильской армии.