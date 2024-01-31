USAID предоставит дополнительную помощь лицам, принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит дополнительную помощь в размере 1 миллиона долларов США лицам, принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», благодаря этому 19 300 человек, перемещенных из Нагорного Карабаха, получат первичную гуманитарную помощь в рамках программы USAID «Социальная защита, вовлечение и расширение прав и возможностей», которую осуществляет организация «Димокраси Интернешнл».

Фото։ Айка Арутюняна

С конца сентября 2023 года USAID выделило 9,27 млн ​​долларов США на помощь пострадавшим от военных действий в Нагорном Карабахе. Эти средства используются для того, чтобы перемещенные лица могли преодолеть трудности, вызванные насилием и массовым перемещением», - сказал исполняющий обязанности заместителя директора миссии USAID в Армении Мэтью Лэрд на встрече с перемещенными лицами из Нагорного Карабаха.

Он подчеркнул, что правительство США привержено оказанию помоши Армении, чтобы страна могла преодолеть вызовы, вызванные военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе.

По его словам, с сентября 2023 года USAID и правительство США предоставили разнообразную помощь - продукты питания, психосоциальную поддержку.

Программа «Социальная защита, вовлечение и расширение прав и возможностей» предоставляет перемещенным лицам из Нагорного Карабаха необходимую гуманитарную помощь: предметы гигиены, теплую одежду, продовольственные и непродовольственные товары и другие предметы первой необходимости. Она началась в декабре 2023 года и продлится 6 месяцев. География охватывает Ереван, Араратскую, Котайкскую, Лорийскую, Ширакскую, Сюникскую и Тавушскую области.

«Наши соотечественники из Нагорного Карабаха, вынужденно перемещенные в течение нескольких дней в сентябре 2023 года, оказались перед задачей начать свою жизнь и деятельность с нового этапа. Правительство Армении и многие люди поддержали их, обеспеченив основными средствами к существованию. Перемещенные лица из Нагорного Карабаха продолжают получать государственную денежную поддержку и в зимние месяцы. Местные и международные партнеры также поддерживают нас, что важно, поскольку вынужденно перемещенной семье нужно время, чтобы вновь обрести самодостаточное существование»,- подчеркнула заместитель министра труда и социальных вопросов Анна Жамакочян.

Она напомнила, что процесс государственной помощи еще продолжается.

Помощь USAID осуществляется посредством консорциума организаций, в который входят и «Миссия Армения», Армянское общество Красного Креста, Фонд «Национальная платформа по снижению риска бедствий» и «Уорлд Вижн Интернешнл».

«Перемещенные лица являются одной из 10 целевых групп программы «Социальная защита, вовлечение и расширение прав и возможностей». Наша цель - предоставить им необходимые услуги и улучшить социальную защиту. Для удовлетворения потребностей перемещенных лиц в области социальной защиты, программа сотрудничает с Министерством труда и социальных вопросов и оказывает непосредственную первичную помощь», - отметила директор армянского офиса «Димокраси Интернешнл» Лизбет Зоневельд.