Стоимость редких изданий Пушкина, похищенных из библиотек Европы, превысила 2 миллиона €: The Times

Стоимость первых изданий русского писателя Александра Пушкина и других русских классиков, похищенных из ведущих библиотек Европы, превысила 2 миллиона €. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает The Times.

Библиотекари Европы обнаружили, что редкие и ценные первые издания произведений Пушкина и других известных русских писателей XIX века были заменены поддельными копиями.

Последней о пропажах сообщила Берлинская государственная библиотека. Из библиотечного фонда исчезли три книги Пушкина: поэма «Братья-разбойники», историческая драма «Борис Годунов» и поэма «Кавказский пленник», а также первые издания футуристических книг Александры Экстер и поэта Алексея Крученых, которые оцениваются в несколько сотен тысяч €.

«Подделки изготовлены на высоком уровне», - цитирует газета слова пресс-секретаря Берлинской государственной библиотеки Барбары Хайндль. - «Необходимо использовать увеличительное стекло, чтобы распознать неточности, например мелкие точки в печати, неправильный штамп или другую бумагу».

В ноябре 2023 года во Франции были арестованы трое грузин, которых подозревают в краже редких книг Пушкина из библиотек. По версии следствия, подозреваемые в возрасте 24, 26 и 44 лет (2 женщины, 1 мужчина) являются членами международной преступной сети, специализирующейся на краже произведений поэта в Европе.

Члены группы, обычно в библиотеках, просили показать ценную книгу, ссылаясь на то, что они проводят исследовательский проект.

Ранее сообщалось, что из читального зала редких книг Вильнюсского университета украдены 17 прижизненнынных изданий произведений Гоголя, Лермонтова, Пушкина стоимостью 440 000 €. Библиотека Тартуского университета в Эстонии потеряла восемь раритетов на сумму около 158 000 €, два ценных издания были похищены из Национальной библиотеки Латвии.

Стоимость раритетов, украденных из библиотеки Варшавского университета, в том числе первых изданий нескольких произведений Пушкина и Гоголя, оценивается в полмиллиона евро. Всего было похишено 87 редких изданий. Большинство из них были изданы в Российской империи в первой половине XIX века.