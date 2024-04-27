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«Родина – это государство. Любишь Родину – укрепляй государство». Н.Пашинян выступает с лекцией

«Родина – это государство. Любишь Родину – укрепляй государство». Н.Пашинян выступает с лекцией

По случаю Дня гражданина премьер-министр Никол Пашинян выступает в Государственном драматическом театре имени Левона Калантара в Гаваре, который в 2024 году объявлен молодежной столицей РА. Тема лекции - «Родина – это государство. Любишь Родину – укрепляй государство».

Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в мероприятии принимает участие молодежь Гегаркуникской области - в возрасте 14-35 лет, представители образовательных учреждений.


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