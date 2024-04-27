В РА нет справедливости, потому что мы не договорились, чтó есть справедливость. Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян ответил на вопрос, в чем причина того, что власти Армении борются за справедливость, но справедливости в стране нет.

«Почему в стране нет справедливости?Потому что мы не договорились, что такое справедливость. Именно эту договоренность, совокупность прав и обязанностей мы должны вместе создать как конституцию, как стандарт государственной юриспруденции и сказать, что это и есть справедливость и закон», - как передает Арменпресс,так сказал премьер-министр Никол Пашинян выступая в Государственном драматическом театре имени Левона Калантара в Гаваре с лекцией «Родина – это государство. Любишь Родину – укрепляй государство» по случаю Дня гражданина.

По словам премьер-министра, в этих условиях в Армении никогда не будет справедливости, поскольку что бы ни было сделано, значительная часть общества сочтет это несправедливым по той простой причине, что нет единого мнения о том, что такое справедливость.

"Законность во многих случаях считается несправедливстью, воспринимается таковым, иногда это происходит потому, что нет общественного консенсуса относительно того, что такое справедливость", - сказал премьер-министр.