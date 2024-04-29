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Министр ИД Армении и председатель Консультативного совета Катара коснулись вызовов в условиях геополитических развитий

Министр ИД Армении и председатель Консультативного совета Катара коснулись вызовов в условиях геополитических развитий

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 29 апреля в рамках официального визита в Катар встретился с председателем Консультативного совета Государства Катар Хасаном бин Абдаллой Аль-Ганимом. 

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД Армении, стороны подчеркнули важность развивающегося политического диалога между Арменией и Катаром, которому существенный импульс придают взаимные визиты на высоком уровне. 

«Наши двусторонние отношения имеют большой потенциал развития, и на этом пути парламентские связи играют свою особую роль», - отметил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян. Министр добавил, что в парламентах обеих стран уже сформированы группы дружбы. 

Министр иностранных дел РА и председателем Консультативного совета Катара - Маджлиса аш-Шура подчеркнули, что отношения между двумя странами, а также в более широком смысле между Арменией и странами арабского мира основаны на исторически сложившихся связях, взаимной симпатии, а видение и перспективы развития основаны на стремлении к экономическому развитию и процветанию. 

Стороны коснулись и актуальных вызовов в условиях современного геополитического развития. 

Министр Мирзоян отметил оказание правительством РА гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из сектора Газа в рамках усилий, направленных на облегчение положения гражданского населения. 

Коснувшись вопросов мира на Южном Кавказе, министр Мирзоян представил шаги, предпринимаемые в направлении нормализации отношений с соседями, позицию Армении по ключевым вопросам, закрепленным в проекте мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Была подчеркнута важность обеспечения большей ясности в процессе демаркации.   

Министр Мирзоян также представил собеседнику разработанную правительством РА программу «Перекресток мира» как основу устойчивого развития.


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