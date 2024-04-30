В контексте отношений между Арменией и Россией существуют определенные проблемы и вопросы: глава МИД Армении

В контексте отношений между Арменией и Россией существуют определенные проблемы и вопросы, по которым стороны ведут диалог. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью телеканалу Al-Jazeera сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Есть некоторые проблемы и некоторые вопросы в контексте армяно-российских отношений, и да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них есть вопросы, по которым нам необходимо полное взаимопонимание, но я считаю, что вопросы есть во всех отношениях.

Но наряду с повесткой демократических реформ и обеспечением должного уровня стабильности на границе между Арменией и Азербайджаном, мы находимся в процессе углубления наших отношений с некоторыми другими странами, с Европейским союзом, с Соединенные Штаты Америки: они являются нашими основными партнерами с точки зрения демократических реформ, а также экономической диверсификации и т.д.

Вот уже второй год присутствие Гражданской наблюдательной миссии ЕС вдоль армяно-азербайджанской границы является одним из значимых факторов в этой ситуации», - отметил Мирзоян.