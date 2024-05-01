Мирзоян провел рабочее совещание с сотрудниками посольства РА в Дохе
Подводя итоги официального визита в Катар, министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел рабочую беседу с сотрудниками посольства РА в Дохе.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь МИД.
Были упомянуты дискуссии, проведенные с катарскими партнерами, и дальнейшие шаги, направленные на расширение двусторонней повестки дня.
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