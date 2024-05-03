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Майкл Карпентер на встрече с армянскими парламентариями подтвердил поддержку США территориальной целостности Армении

Майкл Карпентер на встрече с армянскими парламентариями подтвердил поддержку США территориальной целостности Армении

Руководитель группы дружбы Армения-США Национального собрания Республики Армения, руководитель парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян и члены группы дружбы Саркис Ханданян, Арман Егоян, Цовинар Варданян, Арсен Торосян и чрезвычайный и полномочный посол РА в США Лилит Макунц в Вашингтоне встретились с директором по делам Европы в Совете национальной безопасности Майклом Карпентером. 

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение Национального собрания Армении, Майкл Карпентер подтвердил поддержку Соединенных Штатов территориальной целостности и суверенитету Армении и приветствовал процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, проводимый на основе Алматинской декларации. 

Армянские депутаты подчеркнули важность встречи на высоком уровне Армения-США-ЕС, состоявшейся 5 апреля в Брюсселе, приветствуя активное участие США и Европейского Союза в укреплении устойчивости Армении и экономической диверсификации. 

Обсуждался проект «Перекресток мира», который может стать важной составляющей как регионального, так и более широкого экономического сотрудничества, способствуя миру и процветанию региона. 

Майкл Карпентер приветствовал шаги, направленные на укрепление демократии в Армении, отметив, что Соединенные Штаты поддерживают Армению в ее демократическом развитии и укреплении суверенитета.


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