Армянский правовой центр подал заявление о применении Закона Магнитского к более чем 40 азербайджанским чиновникам

Армянский правовой центр справедливости и прав человека (ALC), действующий при Центральном офисе «Ай Дата», подал в Госдепартамент США и Министерство финансов заявление о применении к более чем 40 высокопоставленным азербайджанским чиновникам Глобального закона Магнитского.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Центрального офиса «Ай Дата», 7 заявлений были поданы в результате совместной работы с действующим в Ереване Центром международного и сравнительного права, а также с привлечением ряда международных организаций, в том числе Института предотвращения геноцида Лемкина.

«Эти заявления являются прямым ответом на военные преступления и нарушения прав человека во время Арцахской войны, кульминацией которых стали этнические чистки в Арцахе и принидительное перемещение коренного населения», - говорится в сообщении.

Касаясь представления этих завлений, председатель Армянского правового центра Кен Хачикян заметил:

«Армянский правовой центр привержен осуществлению правосудия в отношении военных преступлений и нарушений прав человека. Применением Глобального закона Магнитского, мы стремимся привлечь виновных к ответственности за их действия и обеспечить отправление правосудия».

Армянский правовой центр призывает правительство США предпринять решительные действия против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, включая военные преступления и преступления против человечности. Зверства, совершенные против армян Нагорного Карабаха, Армении и всего армянства, требуют быстрого и решительного реагирования для обеспечения правосудия и предотвращения будущих зверств.

Учитывая сложный характер процедур применения Глобального закона Магнитского, предусмотренных американским законодательством, и необходимость обеспечения соответствующих политико-правовых процессов, в последние месяцы Комиссия «Ай Дата» Америки предприняла действия, направленные на оказание давления Конгресса на Госдепартамент США, которые сопровождались вовлечением в эти работы также и армянской общины Америки и работой с конгрессменами.

Первый результат этой работы стал известен уже на прошлой неделе, когда двухпартийная группа из примерно 20 законодателей во главе с Диной Титус и Гасом Билиракисом распространила в Палате представителей Конгресса проект резолюции о применении целевых санкций против тех же азербайджанских чиновников.

Предлагаемый законопроект обязывает администрацию Байдена провести всесторонний обзор отношений с Азербайджаном и в течение 180 дней после вступления законопроекта в силу определить, соответствуют ли азербайджанские официальные лица, перечисленные в законопроекте, критериям санкций, установленным действующим законодательством США, включая Закон Магнитского о глобальных санкциях и другие связанные с ним правовые нормы.

Список из более чем 40 азербайджанских должностных лиц, упомянутых в законопроекте, был составлен Армянским правовым центром в сотрудничестве со своими коллегами из Центра международного и сравнительного права, которые проверили соучастие указанных лиц в совершении грубых нарушений международного гуманитарного права.

Закон Магнитского о глобальных санкциях, принятый Конгрессом Соединенных Штатов в 2016 году, разрешает правительству США вводить визовые запреты и замораживать активы в отношении иностранных государственных должностных лиц и частных лиц, ответственных за крупномасштабную коррупцию или нарушение прав человека.

Армянский правовой центр, базирующийся в Вашингтоне, округ Колумбия, является некоммерческой неправительственной организацией, миссия которой заключается в отправлении правосудия за нарушения прав человека, связанные с Геноцидом армян и его последствиями, содействуя этим безопасности армянской государственности.