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Азиатские индексы - 03-05-24

Азиатские индексы - 03-05-24

ТОКИО, 3 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 38236.07 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 2728.53 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3104.82 пункта, а HANG SENG вырос на 1.48% и составил 18475.92 пункта.


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