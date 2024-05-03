Азиатские индексы - 03-05-24

ТОКИО, 3 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 38236.07 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 2728.53 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3104.82 пункта, а HANG SENG вырос на 1.48% и составил 18475.92 пункта.