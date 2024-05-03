В Карвачарском районе произошло ДТП с участием азербайджанских военнослужащих

Один военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения в ДТП в подконтрольном Азербайджану Карвачарском районе. Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Отмечается, другие военнослужащие, получившие ранения в результате инцидента и эвакуированные в ближайшее военно-медицинское учреждение, находятся под наблюдением врачей.

По факту ДТП, произошедшего вне службы проводится расследование.