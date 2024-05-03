Известен первый финалист Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

В Спорткомплексе имени Карена Демирчяна в Ереване состоялся первый полуфинал Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

Как сообщает Арменпресс, в первом полуфинальном матче друг с другом встретились “Бенфика” и “Пальма”.

Основное время матча завершилось со счетом 4:4. Исход игры решила послематчевая шестиметровая серия пенальти, где игроки “Пальмы” одержали победу со счетом 3:4.

Матч “Барса” – “Спортинг” пройдет 3 мая в 21:00.

Матч за третье место состоится 5 мая в 17:00, а финал - в тот же день в 20:00.