Конгрессмену США предъявлено обвинение в получении взятки от Азербайджана

Конгрессмену-демократу Палаты представителей США Генри Куэльяру и его жене предъявлено обвинение в получении взятки в размере около 600 тысяч долларов от Азербайджана.

Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет The Hill со ссылкой на заявление Минюста.

Куэльяра обвиняют в получении платежей от азербайджанской нефтяной компании и от мексиканского банка. Далее, считает министерство, конгрессмен отмывал эти средства через фиктивные контракты на консалтинговые услуги в подставных компаниях, принадлежащих его супруге - Имельде Куэльяр.

По версии Минюста, за взятки конгрессмен использовал свое влияние на высокопоставленных лиц в Конгрессе США в интересах иностранных компании и банка.

Конгрессмену и его жене предъявлены обвинения в сговоре с целью получения взятки, нарушении запрета государственным чиновникам выступать в качестве иностранных агентов и отмывании денег. Если политика и его жена будут признаны виновными, им грозят десятки лет тюремного заключения.

По данным американских СМИ, вчера пара впервые предстала перед судом, было принято решение отпустить их под залог в 100 тысяч долларов. В опубликованном вчера заявлении конгрессмен заявил, что и он, и его жена невиновны.