Армения и Венгрия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве и программу сотрудничества МИД РА с МИД Венгрии
13:48, 6 Май 2024
Арарат Мирзоян и Петер Сийярто в Будапеште подписали ряд документов.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РА, дополнив, что подписаны Соглашение об экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Армения и Правительством Венгрии и Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Армения и Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии на 2024-2025 годы.
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