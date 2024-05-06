Армения и Венгрия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве и программу сотрудничества МИД РА с МИД Венгрии

Арарат Мирзоян и Петер Сийярто в Будапеште подписали ряд документов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РА, дополнив, что подписаны Соглашение об экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Армения и Правительством Венгрии и Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Армения и Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии на 2024-2025 годы.