Время в Ереване: 11:07,   13 Май 2024

Мы готовимся начать диалог о либерализации визового режима между Арменией и ЕС: министр иностранных дел Венгрии

Мы готовимся начать диалог о либерализации визового режима между Арменией и ЕС: министр иностранных дел Венгрии

Европейский Союз готовит повестку партнерства с Арменией. 

Как передает “Арменпресс”, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Будапеште. 

“В качестве подготовительного шага к нашему председательству в Европейском Союзе мы смогли предпринять шаги по развитию отношений между Арменией и ЕС. Мы готовим повестку партнерства между Европейским Союзом и Арменией. Кроме того, мы собираемся начать диалог о либерализации между двумя сторонами”, - сказал министр. 

Сийярто выразил надежду, что эти два процесса завершатся успехом и эффективностью. 

Венгрия вступит в председательство ЕС с 1 июля 2024 года.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am