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На территории Республики Армения есть закрытые автодороги, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых машин

На территории Республики Армения есть закрытые автодороги, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых машин

На территории Республики Армения есть закрытые автодороги․

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Спасательной службы Армении, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.

На пешеходной части моста возле села Гетапня Араратской области произошло частичное обрушение, в результате чего движение по мосту остановлено.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых машин.


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