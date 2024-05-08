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Европейские индексы - 07-05-24

Европейские индексы - 07-05-24

МОСКВА, 8 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.40% и составил 18430.05 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.99% и составил 8075.68 пункта, британский FTSE вырос на 1.22% и составил 8313.67 пункта, а российский RTSI снизился на 0.10% и составил 1185.00 пункта.


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