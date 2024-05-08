Строительство участка Сисиан-Каджаран дороги Север-Юг планируется завершить к 2030 году

Правительство одобрило предложение о подписании кредитного соглашения между Республикой Армения и Европейским банком реконструкции и развития “Дорожный коридор Север-Юг (южный участок Сисиан-Каджаран)”.

Как передает “Арменпресс”, соответствующий проект представил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

“Таким образом, мы разделили 60-километровый участок дороги Сисиан-Каджара на 3 участка: северный участок - 27,12 км, Баргушатский тоннель - 8,65 км, южный участок - 24,25 км. В целом, этот проект сократит существующую дорогу длиной 118 км до 60 км от Каджарана до Сисиана. Также даст водителям возможность увеличить существующую среднюю скорость с 50 км/ч до 100 км/ч. Будет создана удобная, безопасная дорога и совершенно другого качества. Общий объем кредитных средств для финансирования составляет 373 миллиона евро, из которых кредитное соглашение с ЕБРР на 236 миллионов евро”, - сказал Саносян.

Завершение программы планируется к ноябрю 2032 года (планируемое завершение строительства: ноябрь 2030 года, прекращение ответственности за дефекты: ноябрь 2032 года).