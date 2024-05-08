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ЕАЭС обеспечивает опережающее развитие странам-участницам: Дмитрий Песков

ЕАЭС обеспечивает опережающее развитие странам-участницам: Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евразийский экономический союз дает странам-членам заметный рост валового внутреннего продукта.                             

Как передает “Арменпресс”, Дмитрий Песков сказал об этом в ответ на вопрос, ожидает ли Кремль, что Армения может прекратить свое участие в ЕАЭС.

Спикер подчеркнул, что развитие ЕАЭС отвечает интересам всех стран-участниц. 

В целом сам по себе интеграционный процесс в рамках Евразийского экономического союза весьма успешен, он обеспечивает опережающее развитие странам-участницам”, - заявил Песков и добавил, что страны-члены ЕАЭС знают об этом. 

Представитель Кремля также отметил, что доля интеграционного процесса ЕАЭС в годовых темпах роста ВВП стран-членов очень и очень заметна. 

Ранее в Аппарате премьер-министра сообщили, что премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выехал с рабочим визитом в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пойдет под его председательством. Также добавили, что запланирована и встреча премьер-министра РА и президента РФ.


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