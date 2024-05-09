Состоялась встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина

В Кремле состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи президент РФ отметил: “Уважаемый Никол Воваевич, очень рад еще раз поприветствовать Вас в Москве.

У нас юбилейный саммит, 10-летие ЕврАзЭС. За это время, как мы только что, перед выходом в этот зал говорили, для всех наших стран, в том числе и для России, и для Армении, весьма позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международной организации. Для Армении увеличение товарооборота со странами Евразэс с 2015 года составило очень значимую величину – в 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами Евразэс.

Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже весьма успешно. Мы всегда, прежде всего, обращаем внимание на экономическое сотрудничество. За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину, причем в значительной степени это связано с увеличением импорта; если от вас – экспорта армянского в нашу сторону. И товарооборот достиг более чем 7 миллиардов долларов. Такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было.

Разумеется, есть вопросы, связанные не только с ростом товарооборота. Есть вопросы, касающиеся безопасности в регионе. Сейчас в открытом режиме говорить об этом в деталях не будем, но есть возможность «на полях» работы Евразэс поговорить, конечно, обо всем комплексе наших отношений, в том числе коснуться и вопросов региональной безопасности.

Очень рад Вас видеть. Добро пожаловать”.

Премьер-министр, в свою очередь, отметил: “Спасибо большое.

Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего позвольте поблагодарить за теплый прием и прекрасную организацию заседания Высшего Евразийского экономического совета.

В последний раз мы встретились в декабре прошлого года. С тех пор, конечно, накопились вопросы, которые нужно обсудить. Конечно, экономический блок мы уже обсудили во время заседания Совета. И сейчас надеюсь и уверен, что обсудим важные вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы.

И я тоже рад Вас видеть. Спасибо”.