Жозеп Боррель объявил о намерении Испании и Ирландии 21 мая признать Палестину

Власти Испании и Ирландии намерены 21 мая признать Государство Палестина. Об этом сообщает агентство “Reuters” со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Боррель сделал это сообщение вечером 9 мая, накануне предстоящего голосования в ООН по членству Палестины.

В эфире испанской радиостанции Боррель также отметил, что на такой шаг могут пойти и другие страны ЕС, в частности Бельгия и Словения.

“Это будет не только признание государства, но и сигнал о готовности к работе над тем, чтобы такое государство существовало на практике”, - сказал Боррель.

Обсуждение вопроса признания Государства Палестины среди стран ЕС началось на фоне продолжающейся уже несколько месяцев войны между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

10 мая Генеральная Ассамблея ООН, скорее всего, одобрит заявку Палестины на полноправное членство в Организации Объединенных Наций и направит ее на рассмотрение в Совет Безопасности ООН.

Государственная телерадиокомпания Ирландии сообщила 9 мая, что Испания, Ирландия, Словения и Мальта ожидают голосования в ООН и планируют 21 мая опубликовать совместное заявление о признании Государства Палестина. Премьер-министр Испании Педро Санчес еще в марте заявил, что они договорились с вышеупомянутыми странами предпринять первые шаги к признанию Государства Палестина.

С 1988 года 139 из 193 государств-членов Организации Объединенных Наций уже признали государство Палестина.