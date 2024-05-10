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Жозеп Боррель объявил о намерении Испании и Ирландии 21 мая признать Палестину

Жозеп Боррель объявил о намерении Испании и Ирландии 21 мая признать Палестину

Власти Испании и Ирландии намерены 21 мая признать Государство Палестина. Об этом сообщает агентство “Reuters” со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля. 

Боррель сделал это сообщение вечером 9 мая, накануне предстоящего голосования в ООН по членству Палестины. 

В эфире испанской радиостанции Боррель также отметил, что на такой шаг могут пойти и другие страны ЕС, в частности Бельгия и Словения. 

Это будет не только признание государства, но и сигнал о готовности к работе над тем, чтобы такое государство существовало на практике”, - сказал Боррель. 

Обсуждение вопроса признания Государства Палестины среди стран ЕС началось на фоне продолжающейся уже несколько месяцев войны между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. 

10 мая Генеральная Ассамблея ООН, скорее всего, одобрит заявку Палестины на полноправное членство в Организации Объединенных Наций и направит ее на рассмотрение в Совет Безопасности ООН. 

Государственная телерадиокомпания Ирландии сообщила 9 мая, что Испания, Ирландия, Словения и Мальта ожидают голосования в ООН и планируют 21 мая опубликовать совместное заявление о признании Государства Палестина. Премьер-министр Испании Педро Санчес еще в марте заявил, что они договорились с вышеупомянутыми странами предпринять первые шаги к признанию Государства Палестина. 

С 1988 года 139 из 193 государств-членов Организации Объединенных Наций уже признали государство Палестина.


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