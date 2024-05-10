Азиатские индексы - 10-05-24

ТОКИО, 10 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.07% и составил 38229.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.80% и составил 2728.21 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.83% и составил 3154.55 пункта, а HANG SENG вырос на 3.55% и составил 18963.68 пункта.