Европейские индексы выросли - 20-04-17

МОСКВА, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.09% и составил 12027.32 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.48% и составил 5077.91 пункта, британский FTSE вырос на 0.06% и составил 7118.54 пункта, российский MICEX вырос на 0.82% и составил 1932.17 пункта, а RTSI вырос на 1.16% и составил 1083.29 пункта.