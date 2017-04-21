От встречи в монастыре Татев – до свадьбы: история любви люксембургского депутата и армянки

На днях в центре внимания СМИ оказались депутат Европарламента от Люксембурга Франк Энгель и его невеста-армянка Татев Манукян, которая живет в Бельгии. Она училась в Государственном экономическом университете Армении, затем продолжила учебу в университете Даларна в Швеции, откуда перебралась в Бельгию, и сейчас работает в брюссельском офисе AGBU Europe (Armenian General Benevolent Union-Всеобщий благотворительный армянский союз – авт.). пока детали истории их любви неизвестны, однако она не оставила равнодушными многих. «Арменпресс» представляет эксклюзивное интервью жениха и невесты - от встречи в монастыре Татев – до подготовки свадьбы.

Фото: Мхитара Хачатряна

-Начнем с начала: где и как вы встретились впервые?

Франк Энгель – Я уже привык отвечать на этот вопрос. Это можно назвать историей полета. Я летел в Монголию, для участия в парланебтской ассамблее ЕС-Азия. Преполагалось довольно короткое путешествие, после чего я должен был вернуться в Армению, чтобы быть здесь в день памяти Геноцида армян. Во время рейса Стамбул-Улан-Батор возникли проблемы, и мы сели в Бишкеке. По плохимпогодным условиямв Улан-Баторе рейс откладывался на неопределенное время, и я аннулировал свой вылет. Я остался в Бишкеке на один день, затем вылетел в Ереван. А здесь случилось так, что я и Татев оказались в одной машине, которая ехала в монастырь Татев. Возможно, меня воодушевили прекрасные монастырь Татев и его окрестности. Красота обеих Татев была чтрезвычайно гармонична.

Татев Манукян – Это, фактически, было после апрельской войны, я приехала в Армению на 10 дней. Мы попросили общего друга – моего и Франка, отвезти нас в Татев, и только в машине я узнала, что Франк просил его об этом же еще до приезда в Армению.

-Какие новые открытия вы сделали в аспекте межкультурного диалога, общаясь друг с другом, как представители различных наций?

Франк Энгель – Сегодня я являюсь самым типичным представителем Люксембурга, не знаю, что ты открыла для себя, Татев? Она еще не была в Люксембурге.

Татев Манукян – Да, я еще не была в Люксембурге. Это было открытием для меня – люди, страна, я уже начала изучать язык. Нельзя того же сказать о Франке – он уже достаточно знал Армению. Однажды он сказал: «Я повезу тебя, чтобы ты узнала свою родину – от края и до края». За 2 недели мы проехали в Армении и Арцахе 2500 км, от севера до юга. Когда меня спрашивают, показала ли ты Франку Армению, я отвечаю, что это он показал мне ее.

Франк Энгель – Кстати, на белой ниве, что должен сделать любой армянский парень(смеется). Назначить свидание с армянской – требует конструктивного подхода, однако Татев – тот тип человека, который полностью соответствует мне.

-Есть ли проблемы с языком?

Франк Энгель – Потребовалось некоторое время, чтобы я завершил свои уроки армянского, это не самый легкий язык, не найдешь сходства с теми языками, которые я знаю. Язык нашего общения – английский. В Бельгии говорят и на голландском, это удобнее, когда общаешься с семьей Татев.

Татев Манукян – Я иногда говорю – если в будущем ты хочешь понимать своих детей, должен выучить армянский. Наши общие языки – английский, голландский, французский, армянский и люксембургский – пока на пути.

Франк Энгель – Наши дети, конечно, будут говорить на армянском и люксембургском, который пытается учить Татев.

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Интервью – Сюзи Мурадян

Фото – Мхитара Ха чатряна