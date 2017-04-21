Министр обороны Армении Виген Саргсян прокомментировал назначение Юрия Хачатурова на пост Генерального секретаря ОДКБ

Назначение на пост Генерального секретаря ОДКБ представителя Армении насколько является решением вопроса, настолько же может стать осложнением. Как передает «Арменпресс», об этом 21-го апреля в беседе с журналистами сказал министр обороны Армении Виген Саргсян, прокомментировав назначение Юрия Хачатурова на пост Генерального секретаря ОДКБ .

«Я думаю, что назначение на пост Генерального секретаря ОДКБ представителя Армении насколько является решением вопроса, настолько же может стать осложнением. Вес заявлений гражданина РФ Николая Бордюжи имел иное значение, чем может иметз любое заявление гражданина Армении- Генерального секретаря ОДКБ. Понятно, что многие могут это воспринять как – ну, гражданин Армении, что еще он должен был говорить»,- сказал министр обороны Армении Виген Саргсян

Представитель Армении Юрий Хачатуров был назначен на пост Генерального секретаря ОДКБ. Он приступит к своим обязанностям со 2-го мая 2017 года.