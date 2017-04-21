Американец сделал возлюбленной предложение во время занятия йогой

25-летний фотограф Алек Хоран (Alec Horan) из американского штата Пенсильвания сделал предложение своей девушке, 24-летней Стеф Гарнер (Steph Gardner), пока пара занималась йогой. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, видеозапись с влюбленными опубликовала Daily Mail 19 марта.

Хоран и Гарнер находились на отдыхе на Гавайях. Молодой человек собирался сделать предложение в течение шести месяцев, но ждал, пока они окажутся на живописном острове.