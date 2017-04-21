В ереванской специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по прыжкам в воду имени Давида Амбарцумяна стартовал чемпионат Армении по прыжкам в воду среди взрослых и юношей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, в первый день прыгуны соревновались на 1-метровом трамплине.

Призовые места заняли:

Взрослые, мужчины: Владимир Арутюнян, Вардан Баяндурян, Лев Саргсян.

Юноши: Марат Григорян, Арман Енокян, Давид Мовсисян.

Девушки: Кристине Акопян, Алиса Закарян, Мане Карапетян.

22 апреля спортсмены выступят на 3-метровом трамплине.