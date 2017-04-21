Стартовал чемпионат Армении по прыжкам в воду
14:57, 21 Апрель, 2017
В ереванской специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по прыжкам в воду имени Давида Амбарцумяна стартовал чемпионат Армении по прыжкам в воду среди взрослых и юношей.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, в первый день прыгуны соревновались на 1-метровом трамплине.
Призовые места заняли:
Взрослые, мужчины: Владимир Арутюнян, Вардан Баяндурян, Лев Саргсян.
Юноши: Марат Григорян, Арман Енокян, Давид Мовсисян.
Девушки: Кристине Акопян, Алиса Закарян, Мане Карапетян.
22 апреля спортсмены выступят на 3-метровом трамплине.