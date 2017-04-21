Полузащитник сборной Армении и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Нигерии, которая произошла во время просмотра игры «МЮ»-«Андерлехт» в рамках четвертьфинала Премьер лиги.

«Глубоко опечален трагической новостью из Нигерии. Молюсь за вечный покой наших болельщиков и желаю силы и крепкой воли всем, кто пострадал от этой трагедии», - как сообщает Арменпресс, написал Мхитарян на своей странице в Фейсбуке.

В городе Калабар в Нигерии во время просмотра ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом» погибли 30 человек. Электрический кабель упал на здание, в котором был расположен просмотровый центр, что привело к смерти зрителей.