Общеармянская партия “Сасна црер” начала свою агиткампанию во дворе парламента. Агиткампания стартовала с лозунгом “Пора!”.

Как сообщает «Арменпресс», спикер “Сасна црер” Варужан Аветисян, в беседе с журналистами отметил, что есть особый смысл в том, что они начали агиткампанию со двора Национального собрания.

“Наконец, после долгих лет нашей борьбы, мы можем участвовать в выборах в НС. Эти выборы очень обнадеживающи и обещают быть легитимными и выразить мнение армянского народа”, - отметил Аветисян. Он выразил уверенность в том, что народ будет активен и в этих выборах будут исключены всякого рода фальсификации. Лозунг партии – “Пора!”

“Выбирая подобный лозунг, мы имели в виду, что уже пора делать те или иные шаги. В нашей программе есть 5 основных направлений – справедливость и право, государственное управление и кадровая политика, социально-экономическое развитие, безопасность и оборона, присоединение Арцаха, внешние отношения, Отечество-Диаспора”, - сказал Варужан Аветисян.

В ответ на вопрос ИА “Арменпресс”, какие социальные задачи они считают первостепенными, Аветисян привел понижение тарифов, реальный расчет минимальной потребительской корзины, которые являются составными частями экономической системы.

“Этих двух шагов достаточно, чтобы экономическая системя реформировалась и мы начали бы дышать. Для решения этих задач нужно соответствующее законодательное решение , чтобы государственные органы начали бы делать расчеты. После этого возможно будет представить соответствующую стратегию по решению этих вопросов”, - сказал Варужан Аветисян.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней. В выборах принимают участие 11 политических сил.