В случае победы на выборах правительство Пашиняна продолжит работу по повышению уровня Севана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил лидирующий в списке блока «Мой шаг», и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян в ходе встречи с жителями Вардениса в рамках предвыборной агитации к предстоящим 9 декабря внеочередным парламентским выборам.

«Мы продолжим работу по повышению уровня Севана. Вокруг озера леса, которые следует вырубить. Надо дать людям возможность пойти и срубить эти деревья и использовать их для своих целей. Мы будем поощрять людей к труду», - сказал Пашинян.

По словам Пашиняна, они будут заниматься и проблемой межобщинных дорог.

«Дороги вокруг Севана следует привести в нормальное состояние. В нашей предвыборной программе прописано, что мы будем уделять особое внимание состоянию межобщинных дорог. Они совершенно изменять пейзаж соседних общин», - сказал Пашинян.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря. Срок предвыборной агитации – 26 ноября – 7 декабря. В предстоящих выборах участвуют 11 политических сил