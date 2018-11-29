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В случае победы на выборах правительство Пашиняна продолжит работу по повышению уровня Севана


В  случае  победы  на  выборах правительство Пашиняна продолжит работу  по повышению уровня  Севана.

Как  передает Арменпресс, об этом  сообщил лидирующий в  списке блока «Мой  шаг», и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян в ходе  встречи с жителями Вардениса в рамках предвыборной  агитации к предстоящим 9 декабря внеочередным парламентским выборам.

«Мы  продолжим работу  по повышению уровня  Севана. Вокруг озера леса, которые  следует вырубить. Надо дать людям возможность пойти и срубить эти деревья и использовать их для  своих целей. Мы  будем поощрять людей к труду», - сказал Пашинян.

По словам  Пашиняна, они будут заниматься и  проблемой  межобщинных дорог.

«Дороги вокруг Севана следует привести в  нормальное  состояние. В нашей  предвыборной  программе  прописано, что мы  будем уделять особое  внимание состоянию межобщинных дорог. Они совершенно изменять пейзаж соседних общин», - сказал Пашинян.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря. Срок предвыборной  агитации – 26 ноября – 7 декабря.  В предстоящих выборах участвуют 11 политических сил

 




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