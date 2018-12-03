В Палате представителей Австралии будет обсужден документ, связанный с Геноцидом армян

В Палате представителей Австралии 3 декабря состоится дискуссия в связи с 70-летием принятия Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, в котором также говорится о Геноциде армян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Комитет Ай-Дата Австралии.

В документе отмечается, что автор конвенции Рафаэль Лемкин использовал термин «геноцид» для обозначения событий, которые произошли с армянами и евреями.

«Важно, чтобы в ходе обсуждений Палата представителей признала тот факт, что более не время для словесных игр. В этом документе четко представлена идея о том, что создание термина «геноцид» и Геноцид армян взаимосвязаны», - отметил директор комитета Айк Кайсерян.

Документ был представлен законодателем Тимом Уильсоном, который имеет армянские корни. Он призывает Палату представителей «признать необходимость признания геноцидов как в Австралии, так и за ее пределами ради предотвращения будущих геноцидов».