Moody's подтверждает стабильные перспективы экономического роста  Армении: Тигран Хачатрян

Правительство Армении прокомментировало очередной отчет рейтингового агентства «Moody's», согласно которому рейтинг, присвоенный Армении, остался прежним, установив текущий рейтинг на уровне Ba3, а прогноз - стабильный.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства министр финансов Тигран Хачатрян, касаясь отчета, отметил, что предыдущая оценка «Moody's» была сделана в 2019 году, после чего в 2020 году были эпидемия COVID и война, и в результате для экономики Армении возникли значительные экономические риски. Однако, эта оценка фиксирует повышение устойчивости экономики Армении к таким рискам.

По словам министра, подчеркивается, что с этой точки зрения экономическая политика правительства Армении была эффективной.

«Это очень сильный сигнал для международных инвесторов, поскольку он подтверждает стабильные перспективы экономического роста Армении, благоприятную экономическую политику правительства в отношении инвестиций. Это также подчеркивает прогноз «Moody's» относительно высоких ожиданий экономического роста в Армении и восстановления фискальной способности правительства», - сказал Тигран Хачатрян, добавив, что в публикации большое внимание уделяется и вопросам управления государственным долгом.

«Хотя отношение государственного долга к ВВП в 2020 году увеличилось до 63,5 процента, «Moody's» в этом отчете подчеркнул важность политики правительства Армении по сокращению упомянутого показателя до 60% в течение ближайших 5 лет. «Moody's» выделил факторы, которые могут способствовать дальнейшему повышению рейтинга Армении. К ним относятся: повышение конкурентоспособности экономики, ускорение реформ, направленных на повышение эффективности органов управления, уменьшение дефицита текущего счета, в том числе за счет прямых иностранных инвестиций, ослабление напряженности в отношениях с соседними странами. Публикация отчета важна с точки зрения того, что затронутые в нем вопросы подтверждают значение политики, включенной в план действий правительства, для обеспечения высоких, стабильных результатов экономического развития Армении», - сказал Тигран Хачатрян.