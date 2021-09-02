Армения приобрела холодильники для хранения вакцин

В прошлом году в Армении не было холодильных устройств для хранения вакцин, но за последние месяцы эта недостаточность восполнилась.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

«На данный момент страна готова получать и распределять вакцины, требующие хранения на льду. К таким вакцинам относится, например, Pfizer. В Армении появятся новые вакцины от COVID-19, но точные даты их поступления пока не известны», - сказала Аванесян, добавив, что жители Армении уже более осведомлены о вакцинах и их доверие к ним возрастает.